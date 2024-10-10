نشرة التوك شو.. حرب عالمية ثالثة منتظرة وارتفاع قياسي لأسعار النفط

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز دفع الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟.

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هل يجوز الحصول على حقي بالرشوة.. أمين الفتوى يجيب



علق الإعلامى تامر أمين على تصريحات، أحمد القندوسي لاعب النادى الأهلى المعار لفريق سيراميكا كليوبترا والتى أثارت الجدل مؤخرا.

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شوه صورة الأهلي.. تامر أمين يهاجم أحمد القندوسي (فيديو)



كشف الصحفي الأمريكي بوب ودورد عن تقييمات الرئيس الأمريكي جو بايدن القاسية تجاه قادة دول بارزة، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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تسريبات وفضائح البيت الأبيض.. بايدن يسب نتنياهو بألفاظ خادشة للحياء



أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن التوترات السياسية المتزايدة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميًا، حيث تشير التقارير الدولية إلى إمكانية وصول سعر برميل النفط إلى ما بين 100 و110 دولارات في حال نشوب حرب إقليمية.

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أحمد موسى: المنطقة قد تكون على وشك حرب عالمية ثالثة (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشروع تطوير رأس الحكمة أنقذ الاقتصاد المصري، الذي كان على حافة الهاوية، قائلا: "هذه الصفقة أنقذت مصر من الانهيار لكن هذا المشروع جاء ليحقق بعض التوازن للاقتصاد المصري الذي كان يعاني الكثير من الأزمات".

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إبراهيم عيسى: رأس الحكمة أنقذتنا من الانهيار.. ومشهد السيسي وبن زايد في الافتتاح مبدع



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.

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الحكومة تكشف الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة (فيديو)



أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار اليوم إلى مفهوم "اقتصاد الحرب"، والذي يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي لمواجهة نقص سلاسل الإمداد في حال نشوب حرب إقليمية.

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متحدث الحكومة يوضح مفهوم "اقتصاد الحرب" (فيديو)



علقتت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، عن لحظة إعلان فوز الدكتور أحمد زويل، بجائزة نوبل، قائله: "كانت فرحة عارمة".

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شقيقة زويل تتحدث عن لحظة فوزه بجائزة نوبل (فيديو)



قال نضال السبع، الكاتب والمحلل السياسي، إن حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي رسما اشتباكات عنوانها «الثكنة مقابل الثكنة والجندي مقابل الجندي»، موضحا أن الإسرائيليين وسعوا نطاق العمليات والعدوان، حيث استهدفوا الضاحية الجنوبية وخرقوا كل الخطوط الحمراء.

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محلل سياسي: حزب الله يقود معركة حياة أو موت (فيديو)



قال إسماعيل مسلماني، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إنه لا خيار لنتنياهو سوى الذهاب في اتجاه بعينه خاصة أنه نجح في إقناع المجتمع الاسرائيلي بالالتفاف خلف الخطر الوجودي، وأكبر دليل تغير العملية التي أطلق عليها حرب القيامة التي تهدد إسرائيل.

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خبير شئون إسرائيلية: لا خيار أمام نتنياهو سوى الاستمرار في الحرب (فيديو)

