تركي آل الشيخ يعلن رعاية موسم الرياض للسوبر المصري في الإمارات (فيديو)

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة جديدة بشأن منافسات كأس السوبر المصري التي من المقرر إقامتها في الإمارات 20 أكتوبر الجاري.

السوبر المصري في الإمارات

وقال تركي آل الشيخ خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على فضائية "إم بي سي مصر": "موسم الرياض سيكون الراعي الرئيسي الموسم المقبل للسوبر المصري في الإمارات".

وأشار تركي آل الشيخ أن مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، كانت مباراة قوية واعتقد الزمالك كان أفضل وأكثر استعدادًا وكان يقاتل أكثر".

وأضاف: "ولكن أعتقد أن التبديلات التي حدثت في أرض الملعب وقت المباراة من الأهلي أثرت على نتيجة المباراة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتوجه إلى دولة الإمارات، يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏



وقام محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي، بمتابعة وإنهاء كل الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري.

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات.