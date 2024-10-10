«متحدث فتح»: الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية، مشيرًا، إلى أن مشاهد الحرب دموية ومؤلمة للغاية، بعدما قبلت بعض الدول استمرار المجزرة سنة كاملة.



وأضاف «دولة»، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين يعيشون أياما كارثية، فلم يعد يكترث أحد بهم، ولم يعودوا يثقون في القانون الدولي والعدالة الإنسانية.



وتابع، أن هذا العالم ليس صادقا مع الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تُشن فيه التشريعات وتتخذ فيه الإجراءات بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، فإن هذا الأمر لم يكن له أي تطبيق فعل على الأرض.

