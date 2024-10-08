نشرة التوك شو.. ذكرى طوفان الأقصى وعودة القطارات إلى سيناء

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، تفاصيل وأهمية عودة حركة قطارات السكة الحديد إلى منطقة سيناء الحبيبة من جديد، بعد توقف استمر لأكثر من 50 عامًا عن التشغيل، وذلك من خلال تشغيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100 كم.

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أستاذ طرق: عودة القطارات لسيناء يعظم التنمية ويعزز التجارة مع الأردن والعراق



كشف الدكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وذلك بعد مرور عام على حرب غزة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد عملية طوفان الأقصى التي تم تنفيذها من المقاومة الفلسطينية.

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خبير استراتيجي: نشوب حرب إقليمية موسعة وارد (فيديو)



كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الآونة الحالية.

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أسعار الدواجن تشتعل بعد انخفاض.. والشعبة تهاجم السماسرة: "ارحموا المواطنين"



قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن إسرائيل اليوم، بمناسبة 7 أكتوبر، كانت تواجه موقف في منتهى الصعوبة، فهناك قصفات صاروخية من الجنوب والشمال، مردفا: «إسرائيل في موقف سياسي مضطرب، وعسكري مضطرب.

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خبير استراتيجي: إسرائيل في اضطراب سياسي وعسكري.. وفتحها جبهتين مجازفة



أكد محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، شعور بفرحة أهالي سيناء اليوم بوصول القطار للمحافظة بعد توقف 50 عاما، مشيرا إلى سعادة الأهالي.

بتكلفة 2 مليار جنيه.. سكك حديد مصر تكشف تفاصيل خط سيناء (فيديو)



أكد جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قائمة، مشيرا إلى أن أهالي غزة يعيشون وضعا مرعبا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

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والد الشهيد محمد الدرة: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد مرور عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عملية 7 أكتوبر، لا يزال العالم يلتزم الصمت.

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أحمد موسى في ذكرى 7 أكتوبر: عام من الحرب والعالم يلتزم الصمت



قال الإعلامي تامر أمين، إن هزيمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام الزمالك رغم أنها صعبة ومؤلمة لكنها بمثابة فوز لو الأهلي وعى الدرس.

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الجواب بيبان من عنوانه.. تامر أمين يعلق على نيولوك إمام عاشور (فيديو)



قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم إضافة رحلات إضافية على خط سكة حديد الفردان - بئر العبد، وذلك بناءً على مستوى الإقبال.

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تبدأ من 10 جنيهات.. السكة الحديد تكشف أسعار تذاكر قطار الفردان (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على حلول الذكرى الأولى لـ طوفان الأقصى، مشيرا إلى أنه مر عام على هذه الذكرى وقطاع غزة تدمر وحرب دائرة في لبنان.

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إسرائيل تعاني.. عمرو أديب يعلق على ذكرى طوفان الأقصى (فيديو)

