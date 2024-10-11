عالم روحاني: الله أنزل ملائكة علي وأستطيع علاج الأمراض.. وباحث يكذبه (فيديو)

كشفت سيدة وابنتها عن حالة نصب تعرضا لها بعد ذهابهم للعالم الروحاني عزت إبراهيم، وحصوله على مبالغ كبيرة منهما بشكل متتابع بغرض فك لهم سحر وشراء أحد أحجار الطاقة، قم امتنع عن الرد على اتصالاتهم، بحسب حديثهم.

ورد الروحاني عزت إبراهيم، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهواء" المذاع عبر قناة الشمس على الاتهامات الموجهة له، قائلا:" " أنا لم أنصب على تلك السيدة بل، هناك من يتاجرون باسمي".

الله أنزل ملائكة علي تطلعني على كل شيء

وأضاف: "أنا أستطيع أن أرى كل شيء وأن الله أنزل ملائكية علي تطلعني على كل شيء، وأنني استطيع التحضير ومعالجة الأمراض مثل أمراض الكلى والسرطان.. أنا أرى ما بداخل الإنسان وكم شيطان دخل فيه وكم عمل سحر هو له وكم نظرة حسد".

وعلق الباحث في إئتلاف رد السحرة والدجالين عمرو سرور، على الروحاني عزت إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، قائلا:" إن المدعى عزت إبراهيم كاذب وهو كاهن لا يعلم شيء هناك دلائل على ذلك، فهناك الكثير ممن ذهبوا إليه قالوا هذا الكلام عنه"

وأوضح:" هناك سيدة قال لها عزت أنه سيعالجها من السرطان وهي الآن تعاني منه خاصة بعدما تركت العلاج الكيماوي بسببه وهذه السيدة مستعدة للظهور الإعلامي".







