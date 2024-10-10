أودى بحياة 7 أشخاص.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الإقليمي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على سائق السيارة النقل بعدما تسبب في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي، أسفر عن مصرع 7 أشخاص من قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية، وعرضت الأجهزة الأمنية المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل على الطريق الإقليمي المتجه إلى بنها، في نطاق دائرة مركز بلبيس. الحادث أسفر عن مصرع 6 سيدات وسائق السيارة الربع نقل، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي الوقت ذاته، تم التحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة النقل، ويدعى “سعيد.م” البالغ من العمر 38 عامًا، الذي تم التحفظ عليه وعلى السيارة المستخدمة في الحادث. تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.