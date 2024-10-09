مصرع وإصابة 16 شخص في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط

لقي مواطن مصرعه وأصيب 16 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بجوار كوبري أبو صير باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 16 آخرون، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تأجيل محاكمة

وفى وقت سابق أمس قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة مدير شركة سياحة المتهم بقتل صديقته السويسرية بقرية تونس بمركز يوسف الصديق لجلسة الثاني من نوفمبر المقبل ؛ وذلك لمناقشة الطب الشرعي وسماع شهادة المسعفين وشهود الواقعه .

صدر قرار المحكمة التى عقدت برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 28يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اتهمت النيابة العامة المتهم محمد . ع ج ، 37 سنة "محبوس" مدير شركه سياحيه بمدينه شرم الشيخ ، بقتل المجني عليها جابريله اليزابيث جود يرزو، سويسرية الجنسيه ، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح وكمن إليها في المكان والزمان، الذي أيقن سلفا مروره منه، وما أن أظفر به حتي انهال عليها ضربا محدثا به الإصابات التي ابانها تقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياته ، قاصدا من ذلك أزهاق روحها .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت باحالة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم .والتى أصدرت قرارها المتقدم.