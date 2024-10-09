إصابة 3 في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد

اصيب نحو 3 في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي مساء اليوم الأربعاء.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم جرار زراعي بدون لوحات مع سيارة ط ع أ 3584 بطريق بورسعيد الكيلو 13 اتجاه بورسعيد.



أسفر الحادث عن ثلاثة مصابين

هم خالد السيد محمد عبدالله

55 سنة بالكيلو 14، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، اشتباه كسر بالضلوع، عادل مرسي عبداللطيف، 59 سنة، بورسعيد، اشتباه كسر بالقدمين واشتباه نزيف داخلي بالمخ، شلبي محمود شلبي،

24 سنة، الكيلو 14، اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات منتشرة بالجسم.



علي الفور وجه مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقلهم الي مستشفي أبو خليفة و جاري المتابعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.