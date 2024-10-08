إصابة شخصين في حادث سير على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب شخصين في حادث تصادم سير على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما انتقلت عناصر المرور لتسيير الحركة في اتجاه الباجور بنها.

بلاغ حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية



وكان قد تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ حادث على الطريق الإقليمي، بدائرة المركز، وانتقت قوة أمنية مصحوبة بعناصر المرور والتنسيق مع الإسعاف للتعامل مع الإصابات.

حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ للتعامل مع الحادث، الذي تسبب في تكدس مروري واستطاع رجال المرور تسيير الحركة بعد رفع آثار الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ربع نقل دوبل كابينة، اصطدم بحجارة تم وضعها من قبل الشركة المنفذة لجعل الطريق ذهاب وعودة لحين اصلاح الاتجاه الآخر، ما أدى إلى اصطدام الحجر في سيارة أخرى سرفيس وانقلابها.



ونتج عن الحادث إصابة شخصين بإصابات خفيفة وجار تقديم الخدمات الصحية اللازمة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجرى تجنيب السيارتين من الطريق لتسيير الحركة على الطريق.