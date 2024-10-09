إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى بأطفيح، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الصحراوى بمدينة أطفيح، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تم الاستعانة بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وفي سياق آخركشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

كانت تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه فى 15 قضية، أبرزها "قتل عمد – سرقة – سلاح دون ترخيص – ضرب"، ومحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد -سرقة بالإكراه – سلاح"، بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النار تجاهها، وأسفر التعامل معه عن مصرعه، وعُثر بحوزته على" 4 بنادق آلية –7 بنادق خرطوش –13 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

كما لقى طفل مصرعه، بعدما اصطدم لودر به في مدينة كرداسة أثناء لهوه أمام منزله، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة كرداسة، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفل صدمه لودر بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 11 عاما، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، أثناء لهوه بدراجته أمام منزله فلقى مصرعه في الحال، وتم ضبط السائق واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.