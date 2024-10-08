النيابة العامة تحقق في حادث أدى إلى مصرع خمسيني وإصابة طالب بأخميم

فتحت النيابة العامة تحقيقا بسبب وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج نتج عنه مصرع قائد السيارة في العقد الخامس من العمر يقيم بمحافظة القاهرة وإصابة مرافقه طالب في السابعة عشرة من عمره بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد . ا . م . ف" 50 سنة بالمعاش يقيم بناحية المطرية بمحافظة القاهرة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وإصابة مستقل السيارة "محمد . ع . ع . ح" 17 سنة طالب يقيم بذات العنوان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال المصاب قرر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهه الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى أخميم المركزي طفلة في السادسة عشرة من عمرها تعاني من تشنجات عصبية تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء شديد إثر تناولها جرعة دواء زائدة حال تواجدها بالمنزل وجرى حجزها بقسم النساء بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أخميم من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "منه . ا . ح . ع" 16 سنة طالبة تقيم بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء شديدة إدعاء تناول جرعه دوائية زائدة .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "أيمن . ح . ع . ا" 43 سنة صاحب محل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت جرعه دوائية زائدة من عقار خاص بها لمعاناتها من تشنجات عصبية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .