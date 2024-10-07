إصابة ابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز إدكو فى محافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق إدكو- رشيد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لتقديم الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

في سياق مغاير، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها حول في واقعة مصرع مسن متفحمًا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المتوفي، كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وكشفت التحقيقات أن سيجارة تسببت في اشتعال النيران بشقة الضحية وأحرقت محتوياتها وتسببت في فاته.

قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، ورد إليه إشارة من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.