الداخلية تكشف ملابسات مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

كانت تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه فى 15 قضية، أبرزها "قتل عمد – سرقة – سلاح دون ترخيص – ضرب"، ومحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد -سرقة بالإكراه – سلاح"، بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النار تجاهها، وأسفر التعامل معه عن مصرعه، وعُثر بحوزته على" 4 بنادق آلية –7 بنادق خرطوش –13 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وفي سياق آخرلقى طفل مصرعه، بعدما اصطدم لودر به في مدينة كرداسة أثناء لهوه أمام منزله، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة كرداسة، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفل صدمه لودر بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 11 عاما، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، أثناء لهوه بدراجته أمام منزله فلقى مصرعه في الحال، وتم ضبط السائق واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طالب لقى مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بالحوامدية وذلك بعد 4 أيام من البحث عنه، حيث صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب تعرض للغرق أثناء الاستحمام بنهر النيل في الحوامدية، لعدم إجادته السباحة، ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة، وأكد التقرير الطبي عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد استمرار عمليات البحث لمدة 4 أيام، حيث تم العثور على الجثة في نهر النيل، بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس.

وتبين من تحريات المباحث، أن الجثة لطالب يدعى "كريم" تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.