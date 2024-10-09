ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ7 ملايين جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضایا "الاتجار" فى العملات الأجنبیة المختلفة بقیمة مالیة قرابة 7 ملايين جنیه.

يأتى ذلك استمرارا للضربات الأمنة لجرائم الإتجار غیر المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بھا خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بالشيخ زايد

في سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيما لقي نقاش مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء أداء عمله في منطقة أكتوبر، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من الطابق الثالث في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لنقاش يدعى ”هلال” في العقد السادس من العمر، سقط أثناء أداء عمله في الدهانات بإحدى الشقق.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.