ضبط 196 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهمًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (196 قطعة سلاح نارى بحوزة 163 متهمًا).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(40) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(136) فرد محلى.

(363) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (232) قطعة سلاح أبيض.

وفى سياق آخر لقى شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بالمنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا أثناء عودتهم من العمل، على الطريق الذي يربط بين الصحراوى والطريق الزراعى بالقرب من الصحراوى الغربى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرون جميعهم من قرى غرب المنيا، انتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

وأفادت التحريات الأولية أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال مزارع وكانت فى طريق عودتهم، وسبب انقلاب السيارة انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.