تحرير 28 ألف مخالفة مروریة متنوعة

كثفت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السیارات وضبط المخالفین منھم، حیث أسفرت جھودھا خلال 24 ساعة عن ضبط (28380) مخالفة مرورية متنوعة، من بینھا ضبط 482 مخالفة السیر دون تراخیص.

تم ضبط 44 دراجة ناریة مخالفة و10421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1402 مخالفة التحدث فى الھاتف المحمول أثناء القیادة، ومخالفتي موقف عشوائى.

كما تم ضبط 5 مخالفات شروط التراخیص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وتواصل أجھزة وزارة الداخلیة حملاتھا لضبط المخالفات المروریة.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.