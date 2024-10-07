تنفيذ 72 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (72446) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(300) جناية.

(22990) حبس جزئى.

(4126) حبس مستأنف.

(35302) غرامة.

(9728) مخالفة.

في سياق مغاير، تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها.

حيث ورد للنيابة العامة إخطار بضبط 4 أفدنة مزروعة بنبات القنب "البانجو المخدر"، وضبط خمسة متهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا، تخصص في زراعة المخدر المشار إليه بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهم سلاحيْن ناريين وذخائر، ومركبتيْن لنقل وترويج المواد المخدرة.

وبادرت النيابة العامة بالانتقال لمعاينة الأرض المزروعة، وكلفت خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من هذه المزروعات لفحصها، وأمرت بحرث تلك الأرض وحرق ما بها من مزروعات، وتكليف الإدارة الزراعية بتطهيرها من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها، وإرسال السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت معلومات وردت لرجال مباحث الجيزة عن قيام تشكيل عصابي باتخاذ مزرعة بطريق الواحات مكانا لزراعة مخدر البانجو، على الفور تم التنسيق مع الأمن العام واتخاذ اللازم قانونيا، وتبين أن المتهمين يديرون مزرعة على مساحة عدة أفدنة لزراعة مخدر البانجو الاتجار به.

تم تجهيز أمنية داهمت المزرعة وتمكنت من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإضافة إلى أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات وسيارتين، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إعدام المواد المخدرة.