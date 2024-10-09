145 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

حررت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، 145 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشید استھلاك الكھرباء.

في سياق آخر، تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها في واقعة تخلص سائق توك توك، من حياته بطريقة مأساوية في منطقة الحوامدية.

وتبين أن المتوفى ارتكب الواقعة لمروره لمروره بأزمة نفسية واستغل تواجده داخل شقته لإنهاء حياته.

من جهاتها صرحت جهات التحقيق في الواقعة باستخراج تصاريح الدفن، بعد عرض الجثمان على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة ورد إليه إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود إليهم بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك مفارقا الحياة داخل مسكنه.

تحركت أجهزة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وتم فحص مداخل ومخارج الشقة ولم يتم العثور على أي أعمال عنف تشير إلى دخول أحد.

وأوضحت المعاينة أن جثمان المتوفي مربوط من العنق بحبل مثبت بجنش في السقف ويتدلى الضحية من آخره.

أسرة السائق المتوفي في التحقيقات لم تتهم أحد في الواقعة ونفت أن يكون وراء الحادث شبهة جنائية لعدم وجود خلافات مع أحد، وأن الضحية كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.