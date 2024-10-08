ألقت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى القبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزتها مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون.

ضبط أجنبية بمطار القاهرة حاولت تهريب عملات أجنبية

وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.