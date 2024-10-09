الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنیة.

محافظ الجيزة: ضبط ٢٤٥٠ قضية تموينية بالجيزة خلال حملات لمباحث التموين

ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ7 ملايين جنيه

 

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقیق العدید من النتائج الإيجابية منها:

 

فى مجال مكافحة جرائم تھریب البضائع عبر المنافذ الجمركیة تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تھریب وحیازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المروریة تم ضبط (ٍ 2661) مخالفة مروریة متنوعة.

 

كما أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط (49) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم الھجرة غیر الشرعیة وتزویر المستندات تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال تنفیذ الأحكام، تم تنفیذ (268) حكم قضائى متنوع.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة..وجارى مواصلة الحملات الأمنیة على جمیع منافذ ،الجمهورية لإحكام السيطرة الآمنة علیھا.

 

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