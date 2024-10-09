ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنیة.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقیق العدید من النتائج الإيجابية منها:

فى مجال مكافحة جرائم تھریب البضائع عبر المنافذ الجمركیة تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تھریب وحیازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المروریة تم ضبط (ٍ 2661) مخالفة مروریة متنوعة.

كما أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط (49) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم الھجرة غیر الشرعیة وتزویر المستندات تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال تنفیذ الأحكام، تم تنفیذ (268) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة..وجارى مواصلة الحملات الأمنیة على جمیع منافذ ،الجمهورية لإحكام السيطرة الآمنة علیھا.