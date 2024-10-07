القبض على لص هاجم موظفة داخل مسكنها ببنها

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على لص هاجم موظفة داخل مسكنها، وتعدى عليها لسرقة مشغولاتها الذهبية بمنطقة بنها.

القبض على لص هاجم موظفة داخل مسكنها

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية اخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم "مصابة بجرح قطعى وكدمات متفرقة بالجسم".

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة قررت بأنه عقب عودتها من عملها وحال دخولها شقتها، فوجئت بشخص قام بدفعها إلى داخل الشقة والتعدى عليها باستخدام "زهرية" التقطها من الشقة، محدثًا إصابتها التى أفقدتها الوعى، وعقب ذلك اكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة(أحد الأشخاص "لـه معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.