أعلى الطريق الصحراوي.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط شمال المنيا حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب على صحراوي سمالوط؛ ما أسفر عن عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلي الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة كلًا من:

يوسف. ع. ع 58 سنة

إيمان. م. ر، 22 سنة

بدرية. م. ز، 55 سنة

فهد. ع. ي عامين

آمال. ي. ع، 20 سنة

محمود. ي. ع، عام واحد

بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي عن أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيق.