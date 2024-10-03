الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

وزارة الخارجية تتابع ملابسات حادث اطلاق النار في المكسيك الذى اسفر عن مصرع مواطنين مصريين

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي


 

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ملابسات حادث إطلاق النار فى المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية فى المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم اسرهم الصبر والسلوان.

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