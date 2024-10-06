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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حادث انقلاب سيارة ينتهي بإصابة 6 أشخاص على طريق مصر الإسكندرية الزراعي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق  "مصر- الإسكندرية الزراعي" بمحافظة القليوبية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.

 

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ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "مصر- الإسكندرية الزراعي" اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

 

تم  الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي  وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

 

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