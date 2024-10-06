حادث انقلاب سيارة ينتهي بإصابة 6 أشخاص على طريق مصر الإسكندرية الزراعي

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق "مصر- الإسكندرية الزراعي" بمحافظة القليوبية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "مصر- الإسكندرية الزراعي" اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.