قررت نيابة مدينة نصر، التصريح بدفن جثتي سيدتين لقيتا مصرعهما في حادث سيارة وأمرت بحبس سائق السيارة المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

قرار جديد في حادث دهس سيدتين في مدينة نصر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بمحور أبو زيد خضر،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام قائد سيارة بسيدتين ما أسفر عن وفاتهما.

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

إصابة 6 عمال بسبب سقوط سقف مبنى خرساني بأحد العقارات بالغربية

تعرض 6 عمال للاصابة ،بإصابات مختلفة أثناء عملهم فى إنشاء سقف مبنى خرساني بالقرب من موقف قرية شنراق السنطة،في أحد العقارات السكنية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية ، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 عمال سقط عليهم سقف خرسانى أثناء عملهم في انشائه.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة السنطة و٤ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين سقوط سقف خرساني أثناء عمل العمال في إنشائه حيث سقط بهم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقى العلاج، وتعدد إصاباته بين كسور وسحجات اشتباه نزيف، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.