مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بطريق وادى الريان

لقي شابين بالفيوم مصرعهما وأصيب آخرين في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق وادي الريان، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، والمصابين الي قسم الطوارئ بالمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية جاءت عندما تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق وادي الريان بمحافظة الفيوم، المؤدي الي قرية الخريجين، علي بعد 15 كيلو متر من طريق أسيوط الغربي، ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع شابين، وإصابة آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق قاعة مناسبات

وفى وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق هائل شب في قاعة مناسبات، علي ضفاف بحيرة قارون، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق في قاعة مناسبات علي ضفاف بحيرة قارون بالقرب من فندق جامعة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن النيران إلتهمت القاعة بالكامل، وتم السيطرة على الحريق، وإطفاء النيران ومنع إمتدادها، للمنشآت المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.