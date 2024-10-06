إصابة 3 مدرسين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالمنشأه

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنها إصابة قائد السيارة مدرس يبلغ من العمر 41 سنة ومدرسين آخرين كانا برفقته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد . ع . م" 41 سنة مدرس يقيم بمحافظة الإسكندرية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كلاً من :- قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم ومستقلي السيارة "محمد . ف . م . م" 41 سنة مدرس بكدمات متفرقة بالجسم و"عبد الله . ع . ك . ع" 35 سنة مدرس بكدمات وجروح بفروة الرأس يقيمان بذات العنوان وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجتمانين والمصابين لمستشفى قنا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "مبارك . ع . ا . ا" 38 سنة سائق يقيم بمحافظة قنا بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من :- قائد السيارة و"الشحات . ا . م . ع" 64 سنة بالمعاش و"السايح . ع . ع . م" 55 سنة عامل و"حمادة . ع . م . ع" 41 سنة عامل و"محمود . ا . م . ج" 59 سنة عامل و"جاد . ع . م . ع" 59 سنة عامل و"أبو القاسم . ا . ح . ا" 70 سنة بالمعاش و"عرفات . ح . ا" 60 سنة بالمعاش يقيمون بمحافظة قنا، وإصابة عدد "10" أشخاص آخرين من مستقلي السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى قنا العام وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .