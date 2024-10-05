ننشر أسماء 13 مصاب في حادث ميكروباص بالمنوفية

كشف مصدر طبي عن الحالة الصحية للمصابين في حادث ميكروباص على طريق كفر داوود السادات بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن الحالة الصحية لجميع المصابين طفيفة، عدا حالة واحدة يجرى لها بعض الفحوصات الاشتباه بإصابتها بكسر.



المصابين في حادث ميكروباص المنوفية



وأكد المصدر الطبي أن أسماء المصابين هم: حياة حسام إبراهيم، فايزة رضا كمال، سمر صبري أحمد، منة عبد القادر إبراهيم، مريم عبد القادر إبراهيم، إبراهيم عبد القادر إبراهيم، أسماء حسني موسى، إبراهيم أحمد السقا، هانم درويش خاطر، محمد رضا، سيد أحمد حسن، جنة هيثم نبيل، مقيمين تلا بالمنوفية.



نقل 13 مصابا في حادث سيارة ميكروباص بالمنوفية



وكان مستشفى السادات بالمنوفية استقبل 13 مصابا في حادث نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ويجرى تقديم الخدمات الصحية اللازمة حيال الواقعة عن طريق الطاقم الطبي.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بورود بلاغ حادث ميكروباص دائرة المركز على طريق كفر داوود السادات، على الفور تم التنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وعلى صعيد آخر تكثف قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، جهودها صباح اليوم، لانتشال جثماني شابين غرقا سويا في هويس الخطاطبة بالسادات، وذلك بعد سقوطهما أمس وسط حالة من الحزن بين كافة الأهالي.

واستمعت قوات الأمن لشاهد عيان حول الواقعة والذي أكد أن الشابين كانا يجلسان أسفل منطقة هويس الخطاطبة، وسقط أحدهما وحاول الآخر إنقاذ حياته، وجرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة.

وأدلى والدي محمود السيد الشاطر، عمرو عماد صبحي الشامي، ضحيتي حادث الغرق في هاويس الخطاطبة، بأقوالهما في محضر الشرطة حول معلوماتهما عن الحادث ونفيا الشبهة الجنائية.

بلاغ غرق شابين في هاويس الخطاطبة بالمنوفية



وكانت الجهات المعنية قد استقبلت أمس بلاغًا من الأهالي بغرق طالبين داخل هويس الخطاطبة التابع لدائرة مركز شرطة السادات، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ لمحاولة البحث عن الجثمانين.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين في هاويس الخطاطبة، دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وجرى التنسيق مع الحماية المدنية لارسال فرق الإنقاذ النهري لمكان الواقعة لمحاولة البحث.