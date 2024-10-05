السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح وضبط مرتكب  الواقعة.

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بغياب صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) عقب خروجه من منزله تاركاً سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما ورغبته فى إسترداد الإيصال المُشار إليه.. فقام بإستدراجه بزعم إستضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم ، وإحتجازه للضغط عليه لإسترداد إيصال الأمانة. 

 

وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته بإسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدى عليه بسيخ حديدى محدثاً به عدة إصابات أودت بحياته ، وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بالتخلص منه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله ، وقام بالتخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة "ميكروباص" لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.. كما تم بإرشاده إستخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية