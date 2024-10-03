الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مُكبلة اليدين والقدمين بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالبحيرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة. 

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تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (حارس خصوصى لإحدى ورش إصلاح السيارات بدائرة المركز) بإحدى الأراضى الزراعية مُكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل ووجود جروح بالرأس.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان "سبق لهما العمل بالورشة محل عمل المجنى عليه" - لأحدهما معلومات جنائية).


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وإعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام مالكها بطردهما من الورشة فعقدا العزم على سرقتها ، فقاما بالدخول للورشة من الخلف لعلمهما بطبيعتها ولدى إستشعار المجنى عليه بهما تعديا عليه بقطعة حديدية فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وقاما بتكبيله بالحبل والسلسلة "تحصلا عليها من الورشة" وسرقة كرتونة بداخلها بعض قطع الغيار الخاصة بالورشة ، ولاذا بالهرب.  

 

كما أرشدا عن (المسروقات - الآداة المستخدمة فى الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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