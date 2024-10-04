الداخلية تلاحق محتكري السلع التموينية وتضبط 25 طن دقيق مدعم

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن شن حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 25 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق منفصل تعرض موظف للسرقة على يد شخصين بأكتوبر خلال توجهه لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالقبض على شخصين سرقا موظف بشركة بترول بالإكراه أثناء ذهابه لقضاء ليلة حمراء مع إحدى الفتيات.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه موظف بشركة بترول تعرف على إحدى الفتيات 25 سنة، واتفق معها على إقامة علاقة غير شرعية وأثناء ذهابه لها فوجئ بوجود عاطل وسائق سرقا منه هاتف و2000 جنيه بالإكراه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

