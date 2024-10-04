الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم نشره عبر موقع "فيس بوك" بشأن إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط.

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رصدت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بوقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (عاملة بمحل مصابة بكدمات بالوجه "ناشرة الإستغاثة" ) ، طرف ثان (طليقها) بدائرة قسم شرطة أول أسيوط إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بالأيدى محدثاً إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما.

 

وتم ضبط الطرفين ، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق..
 

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