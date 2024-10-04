الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سرق ركاب الطيارة في الجو.. الداخلية تضبط لص ميناء القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة الجوى عقب قيامه بسرقة مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة.

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تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب إستدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لإكتشاف راكبان (يحملان جنسيات أجنبية) سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.


بإلإنتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الركاب "يحمل جنسية أجنبية") يجلس على مقربة منهما وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده وعثر بحوزته على (١٦٨٠ دولار أمريكى - ٤٥٠ يورو - ١٣٤ دينار أردنى - ٦٤٥ درهم إماراتى - ٦٠٠٠ دينار عراقى - ٤٤٠ ليرة تركى - ٧٢٠ دينار صربى - 440 بات تايلاندى - ١٠٠ رنجت ماليزى - ٢٥ ألف ريال كمبودى)، ومتحصلات سرقة ركاب آخرين "غير محددين" قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار.

 

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

الجريدة الورقية