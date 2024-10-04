رجال الداخلية يتبرعون بالدم في البحر الأحمر

بدمائهم الذكية..

نظمت مديرية أمن البحرالأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

وفي سياق منفصل تعرض موظف للسرقة على يد شخصين بأكتوبر خلال توجهه لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالقبض على شخصين سرقا موظف بشركة بترول بالإكراه أثناء ذهابه لقضاء ليلة حمراء مع إحدى الفتيات.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه موظف بشركة بترول تعرف على إحدى الفتيات 25 سنة، واتفق معها على إقامة علاقة غير شرعية وأثناء ذهابه لها فوجئ بوجود عاطل وسائق سرقا منه هاتف و2000 جنيه بالإكراه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

