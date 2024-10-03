بقيمة 4 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط عصابة دمياط لتجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بمضبوطات قدرت بـ 4 ملايين جنيه في محافظة دمياط.

تمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بإلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة دمياط .

وضبط مع المتهمين 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – أدوات تجزئة وتغليف ).



وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.