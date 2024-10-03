الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بقيمة 4 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط عصابة دمياط لتجارة المخدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بمضبوطات قدرت بـ 4 ملايين جنيه في محافظة دمياط.

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تمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  بإلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة دمياط . 

 

وضبط مع المتهمين 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – أدوات تجزئة وتغليف ).


وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

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