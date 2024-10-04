الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بقيمة 1.5 مليار جنيه.. الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي لتهريب الكبتاجون

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة؛ من إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد قدرت قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليار جنيه تقريباً.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات "علب حلوى المولد النبوى الشريف" إلى إحدى الدول.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (1,305,000 مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 3 سيارات)، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليار جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها
والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وفرض رقابة حاسمة على المنافذ
الشرعية للبلاد لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن
الإدمان.

الجريدة الورقية