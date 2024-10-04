كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر موقع «فيس بوك» بشأن إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط.

الداخلية.. تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة ؛في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط،وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بوقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (عاملة بمحل مصابة بكدمات بالوجه «ناشرة الإستغاثة»)، طرف ثان (طليقها) بدائرة قسم شرطة أول أسيوط إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بالأيدى محدثًا إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما».

وأضافت: «تم ضبط الطرفين، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

داخل علب حلوى المولد.. إحباط محاولة تهريب مليون و305 ألف قرص «كبتاجون» للخارج

أعلنت وزارة الداخلية أنه إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وفرض رقابة حاسمة على المنافذ الشرعية للبلاد لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص «3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول» بممارسة نشاط إجرامى تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص «الكبتاجون» المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات «علب حلوى المولد النبوى الشريف» إلى إحدى الدول.

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مليون و305 آلاف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون» و3 سيارات، هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1،5 مليار جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».