تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في كلاسيكو السعودية

وضع المدرب الألماني يايسله ملامح تشكيل الأهلي السعودي في المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة السادسة، من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

ويفقد الأهلي حارسه السنغالي إدوارد ميندي، بسبب إصابته في الكاحل خلال مباراة الجندل في مسابقة كأس الملك، والتي تلقى فيها الفريق الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويجري المدرب عدد من التعديلات على تشكيل الفريق، حيث سيكون علي الأسمري هو اللاعب الأقرب للتواجد في مركز وسط الملعب، بدلاً من زياد الجهني، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة الوصول الماضية في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وأكد المدرب خلال جلسته مع اللاعبين، على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل تراجع نتائج الفريق في مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الفترة الماضية.

وفاز النادي الأهلي، في المباراة الأخيرة على حساب الوصل، في مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي أقيمت على ملعب زعبيل، وجاءت ثنائية الراقي، عن طريق رياض محرز، وروجيرو إيبانيز.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع..

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجير إيبانيز - ميريح ديميرال - عبدالله العمار.

خط الوسط: روبرتو فيرمينو - فرانك كيسيه - علي الأسمري - رياض محرز.

خط الهجوم: إيفان توني - فراس البريكان.

ويبحث الهلال عن مواصلة الانتصارات خلال الموسم الجاري في حين يسعى الأهلي لتجاوز أحزانه وتغيير مزاجه بالتغلب على الزعيم الذي عجز عنه منذ موسم 2019-2020 عندما فاز 2-1 على أرضه.

موعد مباراة الهلال والأهلي..

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال والأهلي عند دقات الساعة التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الراقي بتحقيق الانتصار على الوصل الإماراتي بهدفين نظيفين في دوري أبطال آسيا للنخبة ليعوض جماهيره عن الهزيمة أمام القادسية بهدف دون رد، فيما اكتسح الهلال نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة ليتابع حصد الانتصارات.