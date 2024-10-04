الرياض يهزم القادسية بدوري روشن السعودي

حقق فريق الكرة الاول بنادي الرياض على نظيره القادسية بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي الممتاز (دوري روشن).

سجل هدفي الرياض كل من: لوكاس كال في الدقيقة 24 وإبراهيم بايش في الدقيقة 59، فيما سجل هدف القادسية اللاعب عبد العزيز العثمان في الدقيقة 79.



وفي نفس الجولة فاز فريق الخليج علي نظيره الخلود بهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق الخليج اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 66 من عمر اللقاء

ويغيب المحترف المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي أمام الخلود مساء اليوم، لمواصلة برنامج تعافيه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الخليج إلي المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بينما يتراجع الخلود إليالمركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.