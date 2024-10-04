إعلام دمنهور يحتقل بذكري إنتصارات أكتوبر

شهد اللواء حسن موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الاحتفالية التي نظمها مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة أميرة الحناوي مدير المركز، بمناسبة ذكري إنتصارات أكتوبر، بقاعة جمعية رعاية الطلبة بدمنهور بحضور ،الخبير العسكري اللواء محمد حسن الصول، واللواء أحمد الحسيني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وعدد كبير من طلبة المدارس والمواطنين.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم ألقى السكرتير العام كلمة بهذه المناسبة، نقل خلالها تهنئة وتحية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتلك المناسبة والذكرى الوطنية العزيزة، كما أكد على إعتزاز محافظة البحيرة بذكرى نصر أكتوبر العظيم، التي ستظل محفورة في وجدان كل مصري وعربي، مشيدًا ببطولات الجيش المصري وتضحيات أبنائه الذين صنعوا هذا الإنتصار التاريخي وكتبوا قصص النصر بدمائهم الذكية.

مؤكدا أن السادس من أكتوبر لم يكن مجرد يوم في تاريخ مصر، بل كان شهادة حية على عظمة الجيش المصري وبسالته، وعلى تلاحم الشعب المصري بجميع فئاته مع قواته المسلحة لتحقيق هذا النصر العظيم ليثبت للعالم أجمع أن إرادة المصريين لا تقهر، مهما كانت التحديات.

وفي كلمته، أكد اللواء أحمد الحسيني، أن انتصارات أكتوبر تعبر بصدق عن لحظه تاريخيه، تجسدت فيها عظمه وبساله الشعب المصري وجيشه دفاعا عن الكرامه الوطنيه وعن التراب الوطني، مؤكدا ان هذا الإنتصار العظيم لم يكن له أن يتحقق إلا بتلاحم وتكاتف الجهود بين الشعب المصري وجيشه.

من جانبه تحدث اللواء محمد الصول عن بسالة الجندي المصري والتخطيط المتقن لحرب أكتوبر، مشيرًا إلى أهمية خطة التمويه التي أضعفت استعداد العدو قبل الضربة العسكرية المفاجئة في 1973.

و تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، منها إلقاء شعر للطالبة يارا الدمرداش، وعرض مسرحي قدمه فريق الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية أدّاها فريق كورال الأطفال من قصر ثقافة دمنهور، والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.