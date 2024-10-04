غيابات الهلال عن مباراة الأهلي في الدوري السعودي

يفقد فريق الهلال السعودي عدد من لاعبيه في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقررة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

استبعد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عدد من لاعبي الهلال من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي.

ويغيب عدد من لاعبي نادي الهلال، عن مباراة الأهلي، على رأسهم محمد العويس حارس مرمى الفريق، والذي يعاني من إصابة على مستوي الظهر، أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

يغيب ماركوس ليوناردو مهاجم الفريق، عن المباراة، بقرار فني بحت من جانب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق، والذي فضل ضم ثمانية أجانب، بقرار من جانبه.

وأخيراً يتغيب نيمار جونيور عن نادي الهلال، بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق المحلية، بالإضافة إلى عدم جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة.

ويبحث نادي الهلال، عن مواصلة النتائج الجيدة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وتحقيق الانتصار السادس على التوالي خلال الموسم الحالي.