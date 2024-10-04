اليوم.. 3 مباريات قوية في دوري روشن

تستانف اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري روشن السعودي حيث تقام 3 مباريات مثيرة على أن تختتم الجولة غداً السبت.

وتلعب اليوم الجمعة 3 مباريات حيث يواجه فريق ضمك نظيره الشباب، بينما يلتقي الرياض والقادسية في مباراة مرتقبة، ويحل فريق الخلود ضيفاً على نظيره الخليج.

وحقق فريق الإتحاد فوزاً مهماً على منافسه الأخدود أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، بينما إنتهت مباراة الوحدة والفيحاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفاز فريق الرائد على ضيفه الإتفاق في إطار منافسات الجولة السادسة لـ دوري روشن

الخليج والخلود

يحتل فريق الخليج المركز 16 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 4 نقاط بينما يتواجد الخلود في المركز 14 بنفس الرصيد.

تنطلق مباراة الخليج والخلود ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري روشن في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساً بتوقيت مدينة أبوظبي.

الرياض والقادسية

يدخل القادسية مباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط بينما يتواجد فريق الرياض في المركز 11 بـ 7 نقاط.

وتنطلق مباراة الرياض والقادسية ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري روشن في الساعة السادسة والربع مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والربع مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

ضمك والشباب

يمتلك فريق الشباب 12 نقطة في رصيده تضعه في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن بينما يحتل ضمك المركز 17 برصيد 3 نقاط فقط.

وتلعب مباراة ضمك والشباب ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.