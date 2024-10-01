نشرة التوك شو.. رسائل السيسي للشعب المصري واحتياح بري من الاحتلال في لبنان

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا إن مصر لديها ثوابت في سياساتها الخارجية، هذه الثوابت تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة سواء قضايا على مستوى الإقليم (الشرق الأوسط) أو على مستوى العالم.

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السيسي: لدينا دورا إيجابيا في إنهاء أزمات المنطقة وليس تصعيدها (فيديو)



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التاريخ سيسجل للشعب المصري تماسكه وتفهمه أمام الاختبار الذي مر به خلال السنوات الـ11 الأخيرة.

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السيسي: التاريخ سيسجل صمود الشعب المصري أمام الإجراءات والظروف الصعبة (فيديو)



علّق الإعلامي أحمد موسى ، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالأكاديمية العسكرية المصرية، وإجراء حوار مفتوح مع عدد من طلاب الأكاديمية قبل حفل تخرجهم الخميس المقبل، قائلًا: «رسائل قوية جدًا».

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أحمد موسى يكشف رسائل الرئيس السيسي في حوار الأكاديمية العسكرية (فيديو)





علق الإعلامي طوني خليفة، على تطورات الأحداث في لبنان بعد العدوان المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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مقهور ومجروح .. طوني خليفة يعلق على تطورات الأوضاع في لبنان (فيديو)



قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر، ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين مع هذه الاشتراطات.

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برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات



علق الفنان أحمد عزمي، على منشوره على صفحته بموقع التواصل “فيس بوك” لمناشدة الشركة المتحدة إعادته للمشاركة بالأعمال الفنية لأنه غائب منذ فترة طويلة، قائلا: "ابني قالي إني تريند بعد كتابتي لبوست رغبتي في تسليط الضوء على تاريخي في التمثيل ورغبتي في العودة للتمثيل".

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أول تعليق لـ أحمد عزمي بعد الاستجابة لمناشدته والعودة للتمثيل (فيديو)



قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يدور في إسرائيل بشأن لبنان هو عملية عسكرية كاملة وليست عملية محدودة في الرؤية الإسرائيلية الحالية.

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طارق فهمي يكشف سبب عدم رد حزب الله بقوة على إسرائيل (فيديو)



قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء مثل فرحة لكل المواطنين في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتعامل مع اللائحة القديمة لقانون 2008 الخاص باشتراطات البناء، ما يؤدي إلى زيادة التشغيل في قطاع البناء، ليس في القاهرة والجيزة فقط، ولكن في كافة المحافظات.

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إسكان البرلمان: التعامل بحزم مع مخالفات البناء الفترة المقبلة



أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات والواجبات الأسبوعية والشهرية مفيدة للطالب وأفضل كثيرا من القيام بامتحان واحد في الشهر أو امتحان في الفصل الدراسي، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مشكلة من التقييمات أو اكتشاف عدم تحقق أهدافها سيتم إلغائها.

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التعليم: التقييمات الأسبوعية في مصلحة الطالب ويمكن إلغائها في هذه الحالة (فيديو)

