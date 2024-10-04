"يونيسيف": الحرب تسببت في تشريد 300 ألف طفل لبناني

قالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف، إن المنظمة قلقة بسبب زيادة العمليات تعرض لبنان للعمليات العسكرية في الأيام الأخيرة، في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين.

وأضافت «إنجرام» خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه الحرب خلفت وراءها عددا كبيرا من النازحين، والعاجزين، والأطفال الذين لا موارد كافية لهم.

وتابعت، أن المنظمة الأممية تتواصل مع السلطات اللبنانية، مشيرة، إلى وجود ما يقرب من مليون نازح في لبنان بسبب الحرب، كما أن يونيسيف تقدر عدد الأطفال الموجودين في الشوارع دون مأوى بنحو 300 ألفًا، إذ يعانون من نقص الاحتياجات الأساسية، وهم في حاجة إلى مساعدة بالغة، مشددةً، على أن المنظمة تبذل كل ما في وسعها لمساعدتهم، في ظل تنفيذ سريع لعمليات الإخلاء.