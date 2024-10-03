السيسي: تقدم مصر للأمام سيستمر محفوظًا بنصر الله وإرادة وعزيمة شعبها (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن سلامة الوطن لم تكن لتتحقق في ظل التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته.



وأضاف السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، أن تضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ.

ستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من كل التحديات والصعاب

وتابع السيسي: “ستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من كل التحديات والصعاب وسيستمر تقدمها للأمام محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة هذا الشعب الكريم”

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن العظيم وعلى صفحات تاريخه الخالد ليثبت أن هذا الشعب قادرا على فعل المستحيل مهما عظم.

وأضاف السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، أن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل وتظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة.



وتابع السيسي: “سيسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها و شامخة بقواتها المسلحة”



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الفيلم التسجيلي "الجمهورية الجديدة"، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.



عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.