حزب الله يعلن عن قتل 17 جنديا للاحتلال في كمين محكم

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الواسع على الجنوب اللبناني، إذ تقوم طائرات الاحتلال الحربية بشن سلسلة واسعة من العمليات تجاه عدد من البلدات في الجنوب، ومن بينها البلدات التي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكانها لإخلاءها.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، مع دخول العملية البرية الإسرائيلي في الجنوب يومها الرابع، إلا أن الاحتلال لازال الفشل يصاحبه في الدخول إلى الأراضي اللبنانية، حيث تركزت العمليات في أربع بلدات رئيسية اثنين في القطاع الشرقي، ومثلهم في القطاع الأوسط، وفي تلك البلدات دار قتال عنيف بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التقدم براً، وبين قوات حزب الله التي تصدت إلى محاولات الاحتلال، والتي تم رصد منها 10 محاولات.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن في بلدة العديسة، وكفر كلا، حاول الاحتلال أكثر من مرة التسلل والتقدم، إلا أن المحاولات فشل و كان أخرها منذ ساعات قليلة، فيما كان هناك توغل كبير في بلدات مارون الرأس ويارون، إلا أن حزب الله فخخ الطرق الوحيدة المؤدية إلى البلدات مما كبد الاحتلال خسائر فادحة، فيما أعلن الحزب أن تقديراته لخسائر إسرائيل البشرية اليوم هي 17 جنديا.

فيما قال رمضان المطعني مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ قليل 4 غارات جوية على مفترق طرق بين حي السلم وحي الليلكي وهذه الغارات استهدفت أحد المباني السكنية وعلى الفور جاءت قوات الدفاع المدني اللبناني إلى منطقة الاستهداف لبحث الأضرار وإخماد نيران هذه الغارات

وأضاف، أن قبل هذه الغارات كان هناك غارة أخرى في حي الشياح استهدفت أيضًا عدد من المباني السكنية بهذا الحي وكان هناك غارات إسرائيلية على منطقة معوض التي أحدثت بالمنطقة دمارًا هائلًا على مستوى المباني السكنية وتم تسوية مبنى مكون من 12 طابق بالأرض تمامًا وسط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هذه الغارات.



وتابع: «بعض الضربات على الجنوب اللبناني جاءت من الزوارق الحربية الإسرائيلية»، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال استهدف إحدى المباني الخاصة بإعلام حزب الله.

