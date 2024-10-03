قيادي بحركة فتح: نتنياهو يسعى لحرب دينية كبرى وشعبيته تزداد بسفك الدماء

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن سفك الدماء يرفع شعبية نتنياهو وهذا ما رأيناه بعد اغتيال الشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب لله وجميع قيادات الصف الأول، واغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جيش الاحتلال لديه مخاوف كبرى من اجتياح الجنوب اللبناني بريا بسبب وجود شبكة أنفاق كبيرة ومجهزة ولكن أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح لبنان وتدمير البينة التحتية لحزب الله وتعهدت بحمايتهم.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، نتنياهو يقود العالم ويمارس أعمال البلطجة دون أي ردع من المجتمع الدولي الصامت، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تفرض مواقفها على العالم.

وأكد أن نتنياهو يحضر لحرب دينية كبرى في المنطقة وهو هذا سر الدعم الكبير الذي يتلقاه من الأمريكان، لافتا إلى أن قرار اغتيال الشهيد إسماعيل هنية كان نتنياهو في أمريكا وهو نفس الأمر الذي حدث مع الشهيد حسن نصر الله حيث اتخذ قرار اغتياله و نتنياهو في أمريكا الأمر ليس مصادفة.

وأضاف أن نتنياهو يقود العالم ويمارس أعمال البلطجة دون أي ردع من المجتمع الدولي الصامت، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تفرض مواقفها على العالم.

ونوه إلى أن اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله تم بالتنسيق مع أمريكا، لافتا إلى أن جيش الاحتلال لديه مخاوف كبرى من اجتياح الجنوب اللبناني بريا بسبب وجود شبكة أنفاق كبيرة ومجهزة ولكن أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح لبنان وتدمير البينة التحتية لحزب الله وتعهدت بحمايتهم.