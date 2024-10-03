الرئيس السيسي: نصر أكتوبر أثبت أن الشعب المصري قادرعلى فعل المستحيل (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن العظيم وعلى صفحات تاريخه الخالد ليثبت أن هذا الشعب قادرا على فعل المستحيل مهما عظم.

وأضاف السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، أن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل وتظهر جلية عند الشدئد معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة

وتابع السيسي: “سيسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها و شامخة بقواتها المسلحة”

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الفيلم التسجيلي "الجمهورية الجديدة"، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.



عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.