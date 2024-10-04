أستاذ تاريخ معاصر: نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية إسرائيلية كبرى (فيديو)

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن نكسة 5 يونيو 1967، مؤامرة أمريكية إسرائيلية كبرى، نافيا تبريره بأنه لا توجد أخطاء في الجبهة المصرية.

وقال شقرة، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإسرائيليين كانوا مرعوبين من الجندي المصري وانتقامه، وفقا لوثائق مناحم بيجن وكتابات الإسرائيليين، مؤكدا ان الشعب المصر تحرك وأمر عبد الناصر بالإستمرار، ووقف مع الجيش المصري يدا واحدة.

وثائق حرب أكتوبر لا يمكن أن تكون معلنة

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن وثائق وزارة الدفاع خدمت المؤرخين بتأكيدها للسياق والوقائع، مؤكدا أن وثائق المؤرخين عن حرب أكتوبر يجب أن تكون عبر مصادر رسمية، أشخاصا كانوا أو مؤسسات، فوثائق حرب أكتوبر لا يمكن أن تكون معلنة، مثل خطة العبور وخطة الخداع الاستراتيجي.

وشنت القوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية الأن، ولم تاتي أي معلومات عن اصابات مباشرة حتى الان.

وفي ساحة قتال اخرى، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس، هدفاً جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.