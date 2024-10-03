منتج "التاروت" يكشف حقيقة وجود مشاهد خادشة للحياء في الفيلم (فيديو)

كشف بلال صبري منتج فيلم أوراق التاروت، حقيقة وجود مشاهد خادشة للحياء في الفيلم، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح وأنا مرضهاش على عيالي".

وأضاف بلال صبري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقابة المهن التمثيلية أصدرت قرارا بعدم مشاركة أي بلوجر في الأفلام بالرغم أن الفيلم تم تصويره منذ عام ونصف وبالتالي لا ينطبق عليه هذا القرار، بالإضافة إلى أن البلوجر الذي ظهر في الفيلم لم يمثل سوى في مشهد واحد.

الفيلم لا يحتوى على أي مشاهد خادشة للحياء

وتابع منتج فيلم التاروت: “ أؤيد قرار الدكتور أشرف زكي ولكن يجب تطبيقه في الأعمال التي يتم تصويرها عقب صدوره”، مشددا على أن الفيلم لا يحتوى على أي مشاهد خادشة للحياء وما يقال في هذا الإطار لا يعد كونه شائعات مغرضة من أحد الكتاب الذين رفضت الفنان رانيا يوسف إجراء حوارا صحفيا معه.

وفي مواجهة الانتقادات الحادة التي لاحقت فيلم "أوراق التاروت"، خرجت النجمة سمية الخشاب عن صمتها برسالة نارية عبر فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت سمية في الفيديو بجرأة: "اركب ع الموجة"، مؤكدة أنها غير متأثرة بالآراء السلبية حول الفيلم.

واعتبرت أن كل عمل فني يتعرض للنقد، وأنها فخورة بما قدمته في "أوراق التاروت"، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل رسالة قوية تستحق النقاش.

سمية الخشاب لم تكتفِ بالتلميحات، بل قالت: "الفيلم جريء؟ نعم.. وأنا فخورة به"، في تحدٍ واضح لكل من انتقد العمل.

وأوضحت أن الفيلم يعكس قضايا حساسة وشخصيات مركبة، وهذا هو جوهر السينما التي تستفز العقول وتثير الحوار.



وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الساعة بين مؤيدين ومعارضين للفيلم.



فيلم "أوراق التاروت" يشارك فيه نجوم كبار مثل: رانيا يوسف، مي سليم، ومحمد عز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد التهامي ومحمد الشقنقيري، والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول حادثة غامضة تعرضت لها ثلاث فتيات وتأثيرها فى حياتهن.